Salernitana-Atalanta Under 23, Raffaele: "Sfida ostica, valuto il turnover"

Il tecnico: "Bergamaschi squadra ostica, serve umiltà"

salernitana atalanta under 23 raffaele sfida ostica valuto il turnover
Salerno.  

Giuseppe Raffaele vuole il primato. Il tecnico parla al sito ufficiale del club granata per presentare Salernitana-Atalanta Under 23: “Affrontiamo una squadra forte, giovane, ricca di talenti. Bisognerà fare massima attenzione. L’umore del gruppo è sicuramente alto, dopo il positivo inizio di stagione, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto. Senza umiltà non si fa molta strada in questo campionato. Finora i ragazzi si sono messi a disposizione con grande spirito e domani ci aspetta un altro esame importante.

Turnover e formazione? Mi riservo ancora 24 ore per decidere la formazione, in queste occasioni è giusto prendersi tutto il tempo per valutare le condizioni di ogni calciatore e come ciascuno ha recuperato dalle fatiche. Scenderemo in campo a distanza di tre giorni da una partita dispendiosa: schiererò dal primo minuto chi starà meglio fisicamente e mi darà le maggiori garanzie. Chi verrà in panchina sa che dovrà farsi trovare pronto, come è successo nelle prime tre partite del campionato”.

Ultime Notizie