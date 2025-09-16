Salernitana-Atalanta Under 23, Raffaele: "Sfida ostica, valuto il turnover" Il tecnico: "Bergamaschi squadra ostica, serve umiltà"

Giuseppe Raffaele vuole il primato. Il tecnico parla al sito ufficiale del club granata per presentare Salernitana-Atalanta Under 23: “Affrontiamo una squadra forte, giovane, ricca di talenti. Bisognerà fare massima attenzione. L’umore del gruppo è sicuramente alto, dopo il positivo inizio di stagione, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto. Senza umiltà non si fa molta strada in questo campionato. Finora i ragazzi si sono messi a disposizione con grande spirito e domani ci aspetta un altro esame importante.

Turnover e formazione? Mi riservo ancora 24 ore per decidere la formazione, in queste occasioni è giusto prendersi tutto il tempo per valutare le condizioni di ogni calciatore e come ciascuno ha recuperato dalle fatiche. Scenderemo in campo a distanza di tre giorni da una partita dispendiosa: schiererò dal primo minuto chi starà meglio fisicamente e mi darà le maggiori garanzie. Chi verrà in panchina sa che dovrà farsi trovare pronto, come è successo nelle prime tre partite del campionato”.