FOTO e VIDEO. Salernitana in Duomo per la messa degli sportivi

La Salernitana al gran completo ha preso parte questa sera alla Messa degli sportivi, la tradizionale celebrazione inserita nel programma dei festeggiamenti in onore del patrono San Matteo. A rappresentare il club in Cattedrale c'era la dirigenza al completo, guidata dal presidente Maurizio Milan e dall'amministratore delegato Umberto Pagano. Insieme a loro anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, il mister Giuseppe Raffaele e tutti i calciatori della prima squadra.
In Duomo anche la formazione femminile e delegazioni dei settori giovanili guidate dal responsabile Cristoforo Barbato. Ad accogliere la Salernitana nell'atrio della Cattedrale è stato don Roberto Faccenda, cappellano del club e noto per la sua passione granata. Curiosità ed emozione per tanti tifosi che hanno approfittato della presenza della Salernitana per foto ricordo e per scambiare qualche parola con i propri beniamini.