Salernitana, Milan scrive alla Lega…e al Ministro Piantedosi Il restyling dell'Arechi partirà dalla Curva Nord con nodo settore ospiti

Giorni caldi. La Salernitana si gode il primato in serie C ma fa i conti anche con il futuro che bussa prepotentemente alla porta. L’accelerata per il restyling dell’Arechi cambia lo scenario anche in casa granata. Ad ottobre, seguendo quanto annunciato al termine del summit fra l’amministrazione comunale e il club, il maxi-progetto per il rifacimento in toto del Principe degli Stadi dovrebbe prender forma iniziando dall’abbattimento della Curva Nord. Il settore, riservato alle tifoserie ospiti, è chiuso ormai da tempo immemore per i tifosi locali. La Salernitana ha provveduto nella giornata di ieri ad inviare una comunicazione alla Lega, chiedendo una deroga sulla possibilità di poter ospitare le fazioni avversarie all’Arechi per tutto il campionato in corso. Ci sarebbe un’alternativa, legata alla possibile divisione del settore Distinti con uno spicchio riservato agli ospiti. Soluzione però che, anche alla luce dei tanti campanelli d’allarme avanzati dalle autorità competenti, non appare percorribile, soprattutto per le sfide da bollino rosso.

Il tema trasferte però è diventato caldissimo anche tra i dirigenti granata. Nei giorni scorsi, il presidente Maurizio Milan ha avuto un primo contatto con il Ministero dell’Interno per fare il punto della situazione sul divieto per i supporters granata di ben quattro mesi dopo gli episodi del playout con la Sampdoria. Dal Viminale era arrivata un’apertura, con il tifo della Bersagliera attenzionato nelle sfide interne per capire una possibile riduzione. “Comportamento esemplare” ha commentato il presidente Maurizio Milan analizzando le prime uscite stagionali all'Arechi. Il numero uno nei giorni scorsi ha chiesto un incontro con il Ministro Piantedosi per ridurre lo stop o addirittura eliminare la restrizione. Sul tema resta in piedi il ricorso al Consiglio di Stato presentato dal Ccsc e discusso lo scorso 18 settembre. Il popolo granata aspetta e spera.