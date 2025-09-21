FOTO - San Matteo, al Duomo Milan e Pagano: "Salernitana, sia un buon auspicio" Il presidente e l'ad presenti alla Santa Messa Pontificale: "Non dobbiamo montarci la testa"

Una giornata di festa, con il pensiero rivolto ovviamente alla sfida di questo pomeriggio a Giugliano. La lunga vigilia di campionato ha avuto per la Salernitana anche il momento di vicinanza per la festività di San Matteo. Alla Santa Messa Pontificale in onore di Santo Patrono della città, il club granata non ha mancato l’appuntamento così atteso con la presenza del presidente Maurizio Milan e dell’amministratore delegato Umberto Pagano. Già giovedì la dirigenza granata al completo, le squadre maschile, femminile e le selezioni juniores avevano preso parte in Duomo alla Santa Messa degli Sportivi.

Oggi un nuovo appuntamento, con le parole del presidente Maurizio Milan al termine della funzione: “E’ una giornata particolare per me anche perché si celebra il Santo Patrono della mia città. Sappiamo quanto sia sentita questa data per Salerno, per i cittadini. La Salernitana avrà una nuova sfida. Oggi vedevo le statistiche: non facevamo un filotto così importante da tanti anni. Speriamo che giocare oggi possa essere di buon auspicio, con l'augurio che San Matteo aiuti e protegga anche la nostra squadra, cercando di raccogliere a Giugliano una nuova vittoria. Vogliamo tornare a casa con il bottino pieno. Il mister nel prepartita ha parlato di umiltà, concentrazione: tutto giustissimo. Non dobbiamo montarci la testa, bensì restare con i piedi per terra”.