Salernitana, divieto di trasferte: nuovo appello al ministro Piantedosi Bicchielli: "Ripensare il provvedimento". Celano: "Misura penalizzante"

“Ripensare il provvedimento di divieto di trasferte ai tifosi della U.S. Salernitana”. È la richiesta che il deputato salernitano Pino Bicchielli (Forza Italia), componente del Club Salernitana in Parlamento, ha inoltrato al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, anche alla luce dell’incontro tenutosi di recente per discutere del provvedimento di divieto di trasferta imposto alla tifoseria granata a causa dei disordini avvenuti durante la partita contro la Sampdoria, a giugno scorso.

“Comprendo le ragioni che hanno portato all’adozione di tale misura, a seguito degli episodi verificatisi lo scorso 15 giugno in occasione dell’incontro Salernitana-Sampdoria, tuttavia ritengo doveroso evidenziare come, in queste prime due giornate casalinghe del campionato di Serie C 2025/2026, la tifoseria salernitana abbia dato prova di grande senso di responsabilità e di correttezza, garantendo lo svolgimento degli incontri in un clima sereno e privo di disordini - si legge nella lettera di Bicchielli al Ministro dell’Interno -. La storia del tifo granata è segnata da una passione intensa ma anche da una consolidata tradizione di compostezza e sostegno leale alla squadra, valori che rappresentano un patrimonio prezioso per la città e per l’intera comunità sportiva. In un momento già tanto delicato per la società e per la piazza, mantenere un provvedimento così penalizzante rischia di colpire ingiustamente migliaia di famiglie e appassionati che nulla hanno a che vedere con la condotta di pochi facinorosi”.

“Il ministro Piantedosi valuti il provvedimento in modo da restituire ai tifosi salernitani la possibilità di accompagnare la squadra nelle trasferte, nella convinzione che il comportamento responsabile già dimostrato possa consolidarsi come esempio di civiltà sportiva”, aggiunge Bicchielli.

Celano: "Misura tanto severa quanto penalizzante"

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano. "Desidero esprimere un sentito ringraziamento all'onorevole Pino Bicchielli per essersi prontamente attivato, anche a seguito delle mie sollecitazioni e di quelle del coordinamento cittadino di Forza Italia, presso il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al fine di rappresentare l’evidente sproporzione del provvedimento che impone il divieto di trasferte ai tifosi della Salernitana per quattro mesi.



Una misura tanto severa quanto penalizzante, che finisce per colpire indistintamente un’intera tifoseria che, in ogni stadio d’Italia, ha sempre dimostrato passione, amore per i propri colori e rispetto per la città. È ingiusto che episodi isolati, riconducibili a una ristretta minoranza di facinorosi, ricadano su migliaia di famiglie e tifosi che vivono il calcio in maniera sana, civile e partecipata.



Come già evidenziato dall’On. Bicchielli nella sua lettera al Ministro, la tifoseria granata ha dato prova di grande responsabilità e correttezza in queste prime giornate casalinghe del campionato, contribuendo a creare un clima sereno e privo di tensioni. Questo comportamento virtuoso merita di essere riconosciuto e incentivato, non certo punito con restrizioni collettive.



Siamo certi che il Ministro Piantedosi saprà valutare con equilibrio la possibilità di rivedere il provvedimento, restituendo ai tifosi della Salernitana il diritto di accompagnare e sostenere la propria squadra anche in trasferta, come espressione di una passione sportiva autentica e rispettosa delle regole", conclude Celano.

