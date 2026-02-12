Cavese, che attesa per il derby: Curva Sud Catello Mari sold-out in pochi minuti

Una cornice da capogiro. La Cavese si prepara ad accogliere di nuovo il derby con la Salernitana. Nel post-gara con il Monopoli, dopo la gioia per un successo pesantissimo, gli ultras hanno chiamato la squadra a raccolta sotto la Curva Sud Catello Mari chiedendo a gran voce di dare il massimo per quella che è sin dall’estate la partita più attesa per la piazza metelliana.
Il termometro del calore per il match di sabato arriva anche dal botteghino che fa registrare temperature altissime. Ieri è partita la prevendita riservata agli abbonati, nel nome della giornata blufoncè voluta dalla società. Questa mattina semaforo verde per vendita libera con la Curva Sud Catello Mari già sold-out dopo pochi minuti minuti dal via libera. Si viaggia dunque verso un Simonetta Lamberti da tutto esaurito per Cavese-Salernitana. Resterà chiuso invece il settore ospiti su indicazione della Prefettura di Salerno dopo i segnali arrivati negativi arrivati dal Viminale.