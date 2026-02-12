VIDEO | Salerno si sbriciola: frana in via Generoso, circolazione in tilt Si tratta di una zona nevralgica che collega il porto alla città e agli assi autostradali

Salerno cade a pezzi: le ingenti precipitazioni di questi giorni stanno provocando non pochi danni al territorio. In mattinata si è registrato un notevole distacco di materiale dal costone che sovrasta via Fra Generoso, importante arteria di collegamento tra il porto, la città e gli assi autostradali.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili urbani guidati dal comandante Rosario Battipaglia, per garantire la viabilità.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, che è andata in tilt. Stando ai primi accertamenti, la frana si sarebbe staccata da un terreno di proprietà del Comune.

L'area già in passato è stata teatro di episodi di dissesto idrogeologico: prima un grosso incendio che ha provocato la distruzione degli alberi, poi una serie di smottamenti che hanno avuto grosse ripercussioni sulla circolazione. L'ultimo proprio in queste ore.