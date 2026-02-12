Salernitana, che tegola: Carriero salta il derby con la Cavese Pessima notizia per Raffaele: il centrocampista ai box per diverse settimane

Una brutta notizia in casa Salernitana in vista del derby con la Cavese. Giuseppe Carriero si ferma ai box. Costa carissimo all'ex Trapani il problema muscolare rimediato nel finale di gara con il Casarano. Come riporta il sito del club campano, "in seguito ad un risentimento accusato nel corso della partita contro il Casarano, questa mattina Giuseppe Carriero si è sottoposto ad accertamenti presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo". Almeno tre settimane di stop, con il calciatore ora a forte rischio anche per la sfida con il Catania del 1 marzo. Raffaele potrebbe scegliere di avanzare di nuovo Capomaggio in mediana, con Golemic di nuovo in difesa, o rilanciare Tascone.

Rientra l'allarme Achik, solo paura per il marocchino che potrebbe essere riproposto dal 1'. Nel corso della seduta, gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un lavoro di attivazione in palestra, per poi spostarsi sul campo per un focus tecnico-tattico sotto una pioggia intensa. Eddy Cabianca si è allenato parzialmente con i compagni e prova a strappare la convocazione. Differenziato per Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese.