Sequestro di falso olio Evo a Salerno, Lollobrigida: "I controlli funzionano" Il ministro: necessario tutelare i cittadini dalle frodi alimentari

"L'Italia conferma il suo ruolo di leader nei controlli per la tutela della sicurezza alimentare e del rispetto delle regole lungo la filiera, grazie al lavoro quotidiano di uomini e donne al servizio della collettività e della qualità Made in Italy". Lo annuncia in una nota il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, in merito all'operazione congiunta tra Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, che ha portato al sequestro di 18 tonnellate di olio d'oliva falsamente dichiarato extravergine, "proteggendo i cittadini da una frode commerciale".

"La Cabina di Regia del Masaf - ha precisato il ministro - coordinando i controlli e condividendo le informazioni tra le diverse Autorità, resta un presidio fondamentale nella lotta alle frodi agroalimentari".