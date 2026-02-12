UFFICIALE - Salernitana, ecco il calendario fino a fine stagione: quante novità

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dalla trentaduesima alla trentottesima giornata. Tantissime modifiche al calendario della Salernitana. Fa rumore il posticipo al lunedì con il Team Altamura (33a giornata) e soprattutto la scelta del derby con il Benevento di lunedì 6 aprile alle ore 14:30, nel giorno del Lunedì dell'Angelo. Chiusura in casa del Foggia domenica 26 aprile alle ore 18:00.
Ecco tutti gli orari che riguardano la Salernitana:
32ª GIORNATA
CROTONE-SALERNITANA Domenica 15 marzo ore 12:30 (Diretta Sky/NOW)
33ª GIORNATA
SALERNITANA-TEAM ALTAMURA Lunedì 23 marzo ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)
34ª GIORNATA
POTENZA-SALERNITANA Sabato 28 marzo ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
35ª GIORNATA
SALERNITANA-BENEVENTO Lunedì 6 aprile ore 14:30 (Diretta RaiSport/Sky/NOW)
36ª GIORNATA
TRAPANI-SALERNITANA Domenica 12 aprile ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
37ª GIORNATA
SALERNITANA-AZ PICERNO Domenica 19 aprile ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)
38ª GIORNATA
FOGGIA-SALERNITANA Domenica 26 aprile ore 18:00 (Diretta Sky/NOW)