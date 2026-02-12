UFFICIALE - Salernitana, ecco il calendario fino a fine stagione: quante novità

Derby con il Benevento a Pasquetta, tutte le modifiche

Salerno.  

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dalla trentaduesima alla trentottesima giornata. Tantissime modifiche al calendario della Salernitana. Fa rumore il posticipo al lunedì con il Team Altamura (33a giornata) e soprattutto la scelta del derby con il Benevento di lunedì 6 aprile alle ore 14:30, nel giorno del Lunedì dell'Angelo. Chiusura in casa del Foggia domenica 26 aprile alle ore 18:00.

Ecco tutti gli orari che riguardano la Salernitana:

32ª GIORNATA

CROTONE-SALERNITANA Domenica 15 marzo ore 12:30 (Diretta Sky/NOW)

33ª GIORNATA

SALERNITANA-TEAM ALTAMURA Lunedì 23 marzo ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)

34ª GIORNATA

POTENZA-SALERNITANA Sabato 28 marzo ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

35ª GIORNATA

SALERNITANA-BENEVENTO Lunedì 6 aprile ore 14:30 (Diretta RaiSport/Sky/NOW)

36ª GIORNATA

TRAPANI-SALERNITANA Domenica 12 aprile ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

37ª GIORNATA

SALERNITANA-AZ PICERNO Domenica 19 aprile ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)

38ª GIORNATA

FOGGIA-SALERNITANA Domenica 26 aprile ore 18:00 (Diretta Sky/NOW)

