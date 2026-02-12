Frana a Marina di Vietri sul Mare, detriti sulle abitazioni: famiglie evacuate Si aggrava il bilancio dei danni provocato dal maltempo: senso alternato sull'Amalfitana

Ancora danni per il maltempo in provincia di Salerno. Nel primo pomeriggio una frana si è staccata dal costone che si trova su via Madonna dell’Arco nella frazione Marina, invadendo una strada che collega alcuni edifici.

I detriti sono finiti anche su alcune abitazioni sottostanti: non si registrano feriti. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Salerno e gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare che hanno circoscritto l’area. Sopralluogo anche del sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, dal presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara Fortunato Della Monica e dai tecnici per i primi rilievi.

L’area della frana è nella parte di costone sottostante la SS. 163 Amalfitana, che dovrà essere ora sottoposta a controllo dei rocciatori che sono già stati allertati e che saranno sul posto a breve.

In via precauzionale sul breve tratto di strada della SS. 163 Amalfitana, al Km 48,3 dove si è verificata la frana, è stata disposta la circolazione veicolare a senso unico alternato fino a quando non saranno verificate le condizioni di sicurezza dell’area.