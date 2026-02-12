Maltempo in Cilento, attivato il centro operativo comunale a Camerota Previste misure straordinarie almeno fino a venerdì

Il Comune di Camerota ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire da oggi e fino alle ore 20 di domani, 13 febbraio, in seguito all’allerta meteo di livello giallo diramata dalla Regione Campania per rischio idrogeologico e idraulico.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, è stato adottato "per garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio, prevenzione e assistenza alla popolazione in vista delle condizioni meteorologiche avverse previste sul territorio. Il COC, operativo presso la sede comunale, coordinerà le attività delle squadre di protezione civile, del personale tecnico e della polizia locale, con il supporto del volontariato. Attivate le funzioni di supporto relative a viabilità, amministrazione e pianificazione tecnica", come si legge in una nota del Comune.

Tra le misure adottate, anche il divieto di sosta e fermata lungo la strada regionale 562, nel tratto compreso tra la rotonda Trivento e il km 8 (ex Pusigno), area ritenuta particolarmente sensibile in caso di maltempo.

Prevista inoltre la costante presenza della polizia locale sul territorio per il controllo e la gestione della viabilità, con la possibilità di ulteriori provvedimenti in base all’evoluzione delle condizioni meteo.

"L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e segnalando eventuali situazioni di pericolo", si legge nella nota stampa di palazzo di città.