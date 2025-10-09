Salernitana, Di Livio: "La piazza non merita la C. Fortunato, una ferita aperta" L'ex "soldatino" a Mercato San Severino: "Forza e idee per riportare i granata in alto"

Angelo Di Livio ha partecipato allo Stadio Superga di Mercato San Severino all’inaugurazione della nuova stagione sportiva della Asd Sanseverinese. Nel corso della giornata, l’ex esterno della Nazionale e della Juventus si è soffermato anche sul momento della Salernitana: “Una piazza così bella, con un pubblico straordinario non merita la serie C. Nel calcio ci sono però tante situazioni che portano poi a dei risultati clamorosi e spiacevoli come lo sono stati per la Salernitana. Mi auguro che la proprietà dia forza e idee giuste per riportare la Salernitana dove merita”.

Sanguina ancora il cuore di Di Livio quando si parla di Andrea Fortunato: “E’ una ferita durissima da rimarginare. La vita ci ha strappato troppo presto un compagno di squadra prezioso e un compagno di squadra eccezionale. Secondo me poteva fare grandi cose non solo nella Juventus ma anche nella Nazionale".

Di Livio ha ricordato anche la sua esperienza alla Nocerina: “Sono molto legato a quei colori, è stato un momento determinante della mia carriera perché mi ha permesso di impormi nel calcio che conta. Porto la Nocerina nel cuore e ringrazierò sempre chi mi ha dato l’opportunità di vestire quei colori”.

Proprio l’azzurro resta argomento attuale con i prossimi impegni della selezione di Gennaro Gattuso: “Quasi sicuramente andremo agli spareggi ma mi auguro che Rino possa riportare l’amor proprio, quell’attaccamento alla maglia, alla voglia di essere protagonisti. Non possiamo mancare l’appuntamento al Mondiale ed essere protagonisti”.