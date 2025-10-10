Salernitana, stop Frascatore: contusione al ginocchio per il difensore Il difensore non preoccupa per domenica. Prova il recupero Liguori

Una buona notizia e un piccolo campanello d'allarme verso Monopoli per la Salernitana. Nella penultima seduta verso la trasferta in Puglia, Giuseppe Raffaele ha dovuto rinunciare a Paolo Frascatore. Il difensore è rimasto a riposo per un trauma contusivo al ginocchio che ha spinto lo staff medico a scegliere per un riposo precauzionale. Non è in dubbio al momento la convocazione per la sfida di domenica seppur la rifinitura scioglierà ogni dubbio sulla convocazione dell'ex Avellino.

Buone notizie invece da Michael Liguori. L'attaccante ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo diverse settimane di stop. Il calciatore prova a spingere e a strappare una convocazione. Niente da fare per De Boer e Cabianca: per entrambi sicuro ko e ritorno previsto a novembre.