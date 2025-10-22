Salernitana, si sbloccano le trasferte. Il club sorride: "Tifosi ineccepibili"

La Salernitana raccoglie i tifosi in trasferta. Con una nota ufficiale, il club ha cominciato di "aver ricevuto il decreto del Ministro dell’Interno dello scorso 2 luglio, con la quale viene disposta la riduzione del divieto di trasferta per i sostenitori granata da quattro a tre mesi.
La proprietà, la dirigenza e tutto il club intendono ringraziare il ministro Matteo Piantedosi per aver recepito con disponibilità ed obiettività le sollecitazioni giunte nelle ultime settimane, nell’ottica di rimodulare la precedente decisione. Tutto ciò è stato possibile anche in seguito all’ineccepibile comportamento tenuto in questi mesi dalla tifoseria".