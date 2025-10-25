Salernitana-Casertana, Raffaele: "Pronti a battagliare, l'Arechi ci sosterrà" Il tecnico granata: "Negli occhi dei ragazzi ho visto voglia di rivalsa"

Nessuna conferenza stampa. Come tradizione, Giuseppe Raffaele affida il suo pensiero prepartita ai canali ufficiali del club. Il tecnico granata volge lo sguardo su Salernitana-Casertana e tende la mano all'Arechi: "Siamo pronti a battagliare, sappiamo che ogni partita di questo campionato nasconde insidie e può sorriderti solo se dai tutto ciò che hai. Stiamo recuperando pian piano anche alcuni giocatori. Ho tutta la giornata anche di domani davanti prima di scegliere l’undici di partenza”. L'avversario è la Casertana, squadra temibile per Raffaele: “È in piena zona playoff e non è cliente facile, ha giocatori forti per la categoria e verrà a fare una partita al massimo delle proprie potenzialità”.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo. – sottolinea mister Giuseppe Raffaele – Negli occhi dei ragazzi ho visto tanta voglia e questo è fondamentale. Abbiamo grandissime motivazioni per continuare il nostro cammino. In settimana il gruppo ha lavorato con l’obiettivo di andare in campo domani con qualità di gioco e mettendo tanta concentrazione. Inoltre, sarà bello ed importante riabbracciare i nostri tifosi, che non smettono mai di sostenerci e darci forza. Sappiamo che dobbiamo dare sempre il massimo anche per loro”.