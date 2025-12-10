Picerno-Salernitana, domani il via alla prevendita: info e costi

La decisione del Gos

Salerno.  

Arriva il via libera. La prevendita per Picerno-Salernitana sarà aperta ufficialmente dalle ore 10.00 di domani, giovedì 11 dicembre, presso i seguenti punti autorizzati:

Tabacchi Nicola Gallo, Via Silvio Baratta 93, Salerno

Umbet, Via Raiola 3, Angri

Job Musicheria, Via Matteotti 30, Eboli

Il costo del tagliando è fissato in 16 euro più 1,50 euro di diritti di prevendita. Nessuna vendita online come determinato dal Gos che si è riunito in mattinata. Si va verso il sold-out del settore da 635 posti. 

