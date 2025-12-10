Ex Salernitana, sorpresa Torino: Petrachi torna in granata Ritorno al passato per l'ex Ds granata

Una sorpresa. Il Torino riabbraccia Gianluca Petrachi. L'ex direttore sportivo della Salernitana torna in granata. L'annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno dal club piemontese: "Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!"