Atalanta Under 23-Salernitana, le probabili formazioni: granata col tridente Lunch-match verità per la Bersagliera. Raffaele ha il dubbio Golemic e si affida alle tre punte

Ultima chiamata. La Salernitana si gioca le sue ultime chance per tenere in vita il sogno della promozione diretta in serie B. A Caravaggio, il lunch-match in casa dell’Atalanta Under 23 ha il sapore di una domenica determinante per la stagione granata. L’allungo del Benevento, con il vantaggio sui granata ora di nove punti, rischia di essere il primo vero tentativo di fuga, difficile da poter recuperare. Ecco perché alla Salernitana serve vincere, infrangere il tabù che fin qui nel 2026 l’ha vista portare a casa il ko pesantissimo di Siracusa e il pari amaro con il Cosenza. Un successo sarebbe anche antibiotico per un ambiente infuocato per un mercato che fin qui non ha portato i rinforzi sperati.

Emergenza per Raffaele

A rendere ancora più difficile la marcia d’avvicinamento alla sfida con l’Atalanta Under 23 anche le tante assenze per Raffaele. La tegola pesantissima è legata all’assenza di Tascone, messo ko per influenza. La stessa che ha mandato ko Golemic nei giorni scorsi, obbligato però a stringere i denti. Sarà 3-4-3, con il serbo che completerà la difesa con Berra e Matino. In caso di indisponibilità dell’ex Vicenza, Capomaggio scalerebbe in difesa, con Iervolino in mezzo al campo. Sulle fasce Villa e Longobardi. Davanti tridente con Achik e Ferraris alle spalle di Ferrari.

Atalanta Under 23-Salernitana, le probabili formazioni:

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Navarro, Comi; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Vavassori, Manzoni; Cissé. Allenatore: Bocchetti.

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Longobardi, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferraris, Achik; Ferrari. Allenatore: Raffaele.