UFFICIALE - Salernitana, saluta Ubani: l'esterno passa alla Cavese Nuova avventura per lo scuola Lecce

La Salernitana saluta Marlon Ubani. L'esterno di proprietà del Lecce non è più un calciatore granata. Con una nota stampa, il club campano "ha ufficializzato l'accordo i salentini per la risoluzione consensuale del prestito del difensore Marlon Nnamdi Ubani. Il club ringrazia il calciatore classe 2005 per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi in granata augurandogli le migliori fortune professionali per il suo futuro".

Trasferimento alla Cavese

Per Ubani però il futuro sarà in Campania. Il calciatore è un nuovo tesserato della Cavese che ne ha ufficializzato in questi minuti l'acquisto: "La Cavese 1919 rende noto di aver acquisito dall’US Lecce a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del difensore Marlon Nnamdi Ubani. Nato ad Essen in Germania il 26 marzo 2005, passaporto tedesco e nigeriano, è cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund prima di essere acquistato nell’estate 2024 dal Lecce. Coi salentini lo scorso anno in Primavera 1 ha collezionato 38 presenze con 4 reti e 3 assist. Nella prima parte del campionato sono 16 i match disputati con la Salernitana. Indosserà la maglia numero 70".