Salernitana, prove di disgelo: ripresa con Faggiano, diversi granata a parte Il ds e l'allenatore di nuovo insieme dopo il derby. Villa a riposo per influenza

Una ripresa con gli occhi proiettati non solo sul campo. La Salernitana prova a ricompattarsi. Questo pomeriggio si è tenuta la ripresa dopo gli screzi di Cava de’ Tirreni e il faccia a faccia Raffaele-Faggiano che ha infiammato il weekend. Il direttore sportivo Daniele Faggiano, come di consueto, era presente al Centro Sportivo Mary Rosy. Prove di riconciliazione, cercando di alleggerire il clima già pesante per la delusione legata alla classifica e ancor di più per la contestazione dei giorni scorsi.

Per Raffaele ci sono anche diversi calciatori da valutare. Il tecnico non ha avuto a disposizione Luca Villa, fermato dall’influenza. Il derby con la Cavese ha lasciato i segni: lavoro precauzionalmente differenziato per Ismail Achik, Emmanuel Gyabuaa e Juan Ignacio Molina. Il trequartista non era al top per il problema al polpaccio che lo aveva fermato nel finale con il Casarano, il mediano aveva rimediato una ginocchiata alla coscia sinistra, mentre la punta fa i conti con la fatica. Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese hanno proseguito il loro programma atletico differenziato. Terapie per Giuseppe Carriero, costretto a restare ai box per un paio di settimane.