Avversari Salernitana, da Siracusa: "Stipendi pagati, niente esclusione" Arrivano rassicurazioni ma il club rischia due penalizzazioni

Un sospiro di sollievo. Arrivano rassicurazioni da Siracusa. Il club siciliano ha vissuto le scadenze federali del 16 febbraio con il fiato sospeso. Dopo i segnali di pessimismo respirati nei giorni scorsi, nella serata di ieri dal patron Alessandro Ricci sarebbero arrivati i pagamenti degli stipendi a calciatori e tesserati del Siracusa come imposto dalla Figc, superando le problematiche che avevano caratterizzato gli ultimi giorni. Un’azione che, se confermata, permetterebbe al club biancoazzurro di cancellare l’incubo di una possibile esclusione dal campionato di serie C.

Eppure, la classifica sarà comunque rivoluzionata. Il prossimo 26 febbraio il Tribunale federale nazionale discuterà delle scadenze non ottemperate a dicembre. Si va verso una penalizzazione di almeno quattro punti. Ma una seconda è dietro l’angolo. Se verrà confermato il solo pagamento degli stipendi e non quello dei contributi accessori, per il Siracusa si spalancherebbero le porte di una nuova possibile sanzione in termini sportivi che arriverà nelle prossime settimane. Un ostacolo in più, seppur però la paura dell’esclusione, al momento, pare scongiurata.