Salernitana, alert dal Viminale: nodo ordine pubblico con Catania e Casertana

Rinvio al Casms. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive torna a far luce sulla Salernitana. Nella determinazione n.7 del 16 febbraio il nome della squadra granata compare non solo per le misure per il match interno con il Monopoli ma anche per Salernitana-Catania e per il sentito derby Casertana-Salernitana. Per entrambe le sfide si rimanda alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.
I precedenti
Possibile che vengano replicate le misure adottate nelle sfide d’andata. Con il Catania al Massimino, il Prefetto della Provincia di Catania dispose il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella Regione Campania, per tutti i settori dell'impianto sportivo, e la chiusura del settore ospiti. Stessa misura anche per il derby interno con la Casertana. Allora, il 26 ottobre scorso, la Prefettura di Salerno dispose la chiusura della Curva Nord per i falchetti, con divieto di vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori ai residenti a Caserta e provincia.