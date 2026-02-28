Stadio Arechi, Fico assicura: "Ci stiamo lavorando, non vedo problemi" Il presidente della Regione Campania a Salerno per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar

All'indomani della notizia resa nota dalla Figc che ha inserito Salerno tra le nove città in corsa per ospitare gli Europei di calcio del 2032, arriva un'altra buona notizia che potrebbe riaccendere la speranza del maxi-restyling dello stadio Arechi. A darla è stata proprio Roberto Fico, presidente della Regione Campania che, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar di Salerno, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano delle problematiche relativi ai lavori di restyling dello stadio Arechi per i quali - come spiegato anche dall’ex governatore Vincenzo De Luca - si dovrà spostare il finanziamento dai fondi Fesr a quelli dell’accordo di coesione. "Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando ma non vedo particolari problemi”, la risposta telegrafica di Fico che, insieme agli uffici, dovrà valutare la strategia per garantire il finanziamento del progetto di riqualificazione dello stadio di Salerno.