Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: quattro assenze per i granata

Quattro defezioni. La prima lista dei convocati di Serse Cosmi da allenatore della Salernitana presenta alcune assenze. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Arechi contro il Catania, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Per la sfida di domani mancheranno per infortunio Inglese, Brancolini, Boncori e Carriero. Seconda assenza consecutiva per l'estremo difensore, con il giovane Cevers in panchina.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers;
DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 29 Tascone;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.