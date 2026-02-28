Salerno, 17enne accoltellato all'addome in pieno centro Indagini in corso da parte dei carabinieri

Sangue nella notte a Salerno dove un 17enne è stato ferito con un'arma da taglio all'addome. Il fatto è accaduto nella tarda serata di venerdì in traversa Conforti, a due passi da Corso Vittorio Emanuele e piazza XXIV Maggio. Il giovane si trovava in compagnia della fidanzata quando è stato avvicinato da una persona. Nel giro di pochi istanti ci sarebbe stata una discussione, nel corso della quale il minorenne è stato ferito all'addome con un coltello.

L'allarme è scattato quando il giovane, a mezzanotte, è arrivato in ospedale a Salerno. Dal pronto soccorso del "Ruggi", infatti, è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Salerno, una volta giunti in ospedale, hanno ascoltato la vittima e la fidanzata per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Entrambi avrebbero raccontato di non conoscere l'aggressore, né i motivi del ferimento. Al vaglio dei militari eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.