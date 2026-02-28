Fico a Salerno: "Campo largo? Decidono le segreterie regionali" Il governatore dribbla le domande sul caso De Luca e rilancia la sfida per la sanità

“Ne stanno parlando i segretari regionali delle forze politiche. È una cosa che delego a loro e alla loro discussione interna”. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Fico parlando delle prossime Amministrative a Salerno e delle difficoltà nella riproposizione del campo largo che ha portato alla vittoria in Regione Campania. La presenza in campo di Vincenzo De Luca, infatti, rende difficile il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, mentre il Psi - che è in giunta con Fico - strizza l'occhio all'ex governatore. Una matassa politica difficile da sbrogliare e per la quale Fico sta cercando una soluzione.

Intanto nella sua prima uscita pubblica a Salerno, il presidente della Regione ha parlato anche di sanità. “Io voglio dire a tutti, anche ai cittadini campani, che c'è una classe medica che lavora ogni giorno, anche tra tante difficoltà, che lavora bene e che cura tantissime persone, migliaia di persone ogni giorno. E tutti questi medici vanno difesi e tutto questo personale va difeso perché fanno un lavoro di grande qualità”, ha detto a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar a Salerno. “Chiaramente le situazioni gravi che possono capitare sono fortemente attenzionate. Come sapete ho nominato degli ispettori che hanno fatto una relazione molto chiara”, ha detto Fico che poi ha rivolto un pensiero ai familiari del piccolo Domenico. “Su questa questione ogni volta sento di trasmettere la vicinanza alla famiglia e al dolore rispetto a quello che è successo, perché la cosa più terribile è andare pensando di essere curati e succede qualcosa che che poi va esattamente nella direzione opposta. Quindi per ora per me c'è sempre la massima vicinanza alla famiglia con cui mi sono sentito e per tutto il resto andremo avanti sulle cose che ci sono da fare”.

Sul tema della giustizia amministrativa ha, poi, aggiunto: “Oggi è un giorno importante perché c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar e io ci tengo molto alla leale collaborazione tra le istituzioni, ognuno per il proprio ruolo, ognuno per la propria indipendenza, ma è giusto sempre avere una reale collaborazione istituzionalmente corretta. L’amministrazione - ha aggiunto - deve far sì di ridurre sempre di più il contenzioso e deve riuscire a lavorare sulle normative e sulle leggi e sulla qualità in generale legislativa proprio per far sì che ci siano meno ricorsi e meno ricorsi significa più sviluppo, più economia e anche più celerità”.