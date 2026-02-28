FOTO - Salernitana, Scurto studia la Primavera Il vice di Cosmi al Troisi di Giffoni Valle Piana per Salernitana-Palermo

Primi momenti di Salernitana. Giuseppe Scurto entra nel pianeta granata. Il nuovo vice-allenatore, voluto da Serse Cosmi nella sua nuova esperienza sulla panchina della Bersagliera, è arrivato nel pomeriggio a Giffoni Valle Piana per assistere alla sfida tra Salernitana e Palermo Primavera, match salvezza per la seconda divisione delle squadre juniores. Insieme a Scurto anche i preparatori Porracchio e Celia.

Una sfida intensa, con Scurto che sta valutando da vicino in particolare il portiere Guacci, soprattutto alla luce dell'infortunio di Brancolini, e il centrocampista Di Vico. Presenza fissa con la prima squadra, il numero 10 è stato chiamato in causa questo pomeriggio alla luce della portata determinante per la corsa salvezza dei granatini. Buoni gli spunti invece dal talentuoso Haxhiu. Domani il debutto con la prima squadra: Scurto segue da vicino la Primavera.