Ahi Salernitana, Gyabuaa in dubbio per la Casertana I dubbi sulla presenza del centrocampista verranno sciolti dopo la rifinitura di questa mattina

Da insostituibile a possibile defezione pesantissima. La Salernitana rischia di dover rinunciare ad Emmanuel Gyabuaa per l’attesissimo derby di domani sera con la Casertana. Il centrocampista granata fa i conti con in postumi di un problema al piede e potrebbe alzare bandiera bianca. L’allarme si è alzato forte nel pomeriggio di ieri, con il calciatore che ora rientra tra i calciatori a rischio forfait al pari dei vari Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori. Decisiva la rifinitura di questa mattina che scioglierà tutti i dubbi sulla possibile presenza dell’ex Avellino.

Le idee in caso di forfait

Proprio nel momento clou, l’ex Under 20 della nazionale azzurra rischia di lasciare vacante la sua postazione in mezzo al campo. Da quando è arrivato a gennaio, Gyabuaa ha saltato appena dieci minuti, tirando il fiato nel turno infrasettimanale con il Casarano. Poi è stata presenza fissa, sia da metronomo che da mezzala. Qualità e quantità, mille polmoni per dare equilibrio e solidità. Un’assenza che, anche alla luce della defezione di Carriero, aprirebbe una lacuna a centrocampo in termini di dinamismo. Cosmi potrebbe ripartire dal 3-4-1-2 con l’inserimento di Tascone, preferito a De Boer per le caratteristiche fisiche. L’assenza di mediani in panchina costringerebbe Cosmi a non puntare sul 3-5-2, con De Boer che rappresenterebbe la prima alternativa da giocare a gara in corso.