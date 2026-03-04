Casertana, febbre da derby: il tifo rossoblu prepara la scenografia Coppitelli fa i conti con il rebus formazione

Un’accoglienza da urlo. Il Pinto, ancora lontano dal sold-out, prova ad infuocare Casertana-Salernitana. Per la sfida di domani la sezione ultras rossoblu ha chiesto alla tifoseria di presentarsi allo stadio con netto anticipo per partecipare all’organizzazione della scenografia all’ingresso delle squadre in campo. Nel settore Distinti ci sarà un tripudio di bandiere per suonare la carica in vista di una sfida che manca da undici anni.

Dubbi di formazione

In casa Casertana c’è voglia di rivincita dopo la mortificazione di Siracusa. Il tecnico Coppitelli ritornerà in panchina dopo il turno di stop scontato in Sicilia ma deve fare i conti anche con un’infermeria bella piena: non ci sono notizie di sviluppi positivi per i quattro lungodegenti Heinz, Rocchi, Liotti e Vano, ancora costretti al forfait. Diverse le novità di formazione: in difesa conferme per Martino, spazio a Bacchetti e Toscano, quest’ultimo in campo al posto di uno fra Coli Saco e Girelli. In attacco conferme per Bentivegna e Casarotto.