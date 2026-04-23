Salernitana Women ad un passo dai playoff. Vanoli: "Manca ultimo step" Alle granatine manca un punto per la post-season: "Dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta"

Cinque gol per blindare la qualificazione ai playoff di serie C. La Salernitana Women continua a correre. Nella penultima giornata di campionato, le granatine hanno superato il Marsala con un netto 5-0, grazie alle reti di Klai su rigore, Manca, De Lucia, Vergari e Cuomo, e sono ad un passo dai play-off. Restano tre punti di vantaggio sull’Academy Abatese e, alla luce della classifica attuale, basterà un solo punto nell’ultima giornata per ottenere la certezza matematica dell’accesso alla fase successiva, potendo contare anche su una migliore differenza reti in caso di sconfitta e arrivo a pari punti. Tutto si deciderà quindi domenica prossima, nel match in programma alle 15:30 sul campo del Colleferro.

"Manca pochissimo all’obiettivo, sono molto felice per le ragazze perché da giugno hanno fatto un percorso straordinario – le parole di Rodolfo Vanoli -. Abbiamo lavorato tanto e bene, non è stato facile per loro sopportarmi perché ho preteso veramente tanto. Quest’anno mi sta arricchendo tantissimo, devo ringraziare tutte perché ho riaperto i libri grazie a loro e questa è una bellissima cosa. Adesso manca ancora la ciliegina sulla torta e speriamo domenica di tornare a Salerno con la sicurezza di andarci a giocare i playoff. Io sono molto sereno perché vedo le ragazze ogni giorno allenarsi e vedo la gioia che hanno nelle proposte che faccio. Con grande serenità andremo a Colleferro e poi, se si riuscirà a centrare l’obiettivo, inizierà il “secondo campionato”. Ci prepareremo ancora meglio del solito perché, arrivati lì, di sicuro io punterò in alto, ma molto in alto. Questo percorso io lo dedico anche alla società, al Dottor Pagano che oggi era presente allo stadio per sostenerci, a Luigi, Ciro e tutta la dirigenza del settore femminile”.