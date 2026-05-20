Ravenna-Salernitana, parte l’esodo granata. Benelli da sold-out Inizia la lunga trasferta dei tifosi della Bersagliera. A Ravenna la carica per la rimonta

Appuntamento al mattino. Ravenna-Salernitana è già iniziata. In queste ore, i 550 tifosi della Salernitana si raduneranno per dare il via alla lunga trasferta. In palio c’è la semifinale dei playoff serie C, con la volontà fortissima del club granata di regalarsi la doppia sfida con una fra Casarano e Union Brescia (si partirà dallo 3-0 in favore dei lombardi). Il sold-out arrivato in pochissimi minuti si tramuterà nel maxi-esodo pronto a partire. Sia in auto che in treno, i tifosi granata raggiungeranno l’Emilia Romagna e daranno forza ed energia alla squadra di Serse Cosmi.

La risposta del Benelli

Salerno alzerà la voce e si farà sentire. Il Benelli però crede nella rimonta. Spinto anche dalle parole del tecnico Mandorlini, nella giornata di ieri sono infatti andati esauriti nel giro di pochi minuti anche gli ultimi biglietti rimasti disponibili dopo la prima fase dedicata sia alla prevendita libera sia alla prelazione riservata agli abbonati giallorossi.