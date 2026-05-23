Salernitana-Union Brescia, i convocati di Cosmi: buone notizie per il tecnico

Rosa al completo. Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 27 calciatori per la sfida in programma domani alle 21:00 allo stadio Arechi per Salernitana-Union Brescia, gara d’andata della semifinale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Per Cosmi nessun problema d'infermeria, con il tecnico che per la seconda sfida consecutiva può fare affidamento sull'intero organico a disposizione. Nei ranghi anche Arena, già in panchina a Ravenna, e con una condizione in miglioramento.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemic, 14 Villa, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.