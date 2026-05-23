Salernitana-Union Brescia, l'Arechi segna il record: il dato aggiornato La corsa al biglietto continua senza sosta

Record stagionale. La corsa ai biglietti per Salernitana-Union Brescia è da capogiro. Arrivano numeri importanti per il match d'andata della semifinale dei play-off di serie C. L’ultimo dato comunicato dalla società granata parla di 23782 tagliandi staccati. Superato il massimo stagionale, con quota 24mila che è destinato ad essere superato in vista del match di domenica sera. Un fattore che i ragazzi di Serse Cosmi proveranno a sfruttare per mettere sui giusti binari il discorso qualificazione e, poi, prepararsi in vista della partita di ritorno, in programma mercoledì sera a Brescia.