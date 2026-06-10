Salernitana, Golemic sospeso per violazione dell'antidoping Il difensore bloccato in via cautelativa. Sorpresa nel club

Una notizia scuote il mondo Salernitana. Con una nota ufficiale arrivata in serata, il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Vladimir Golemic (FIGC) per la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping. Il controllo è stato disposto da NADO Italia.

Le violazioni

Nel dettaglio l'articolo 2.1. parla di presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta. L'articolo 2.2. sottolinea l'uso o tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti.

La difesa

Grande sorpresa sia tra il club che nell'entourage del calciatore. Golemic ora dovrà rispondere e fare chiarezza sul presunto utilizzo di sostanze dopanti e sulla violazione degli articoli citati sopra. Una macchia per una storia d'amore fra Golemic e la Salernitana molto passionale, con l'addio il prossimo 30 giugno che si era consumato con parole al miele sui social.