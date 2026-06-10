Salernitana, Iervolino e il diktat mercato: palla a Faggiano, Ferraris spera Scelto il budget e le linee guida per la campagna estiva. Cosmi ha una richiesta su tutte

C’è una linea tracciata e che Danilo Iervolino non vuole superare. I conti di fine anno portano anche alle risposte per la stagione che verrà. E l’orizzonte entro quale muoversi sembra già delineato. Cinque milioni di euro il budget per il nuovo mercato, fondamentale per rinforzare una rosa che avrà già un’ossatura importante e che dovrà avere anche la forza di liberarsi di pesi importanti. Perché dopo la rivoluzione di un anno fa, Faggiano dovrà fare i conti ancora con i fardelli Lovato (ingaggio lordo da quasi due milioni di euro) e Ghiglione (un lusso per la serie C).

Strategia condivisa

Servirà prima vendere per poi avere spazio in entrata. Un po’ come successo lo scorso anno quando i movimenti in uscita bloccarono diverse operazioni. La Salernitana però lavora, ha il tempo per programmare, ascoltare le richieste di Cosmi, cogliere le opportunità. Una di queste è Andrea Ferraris. L’attaccante è un pupillo di Cosmi. Venuto meno l'obbligo di riscatto a seguito della mancata promozione, la Salernitana lavora per far valere il diritto di riscatto (140mila euro). La società granata ragiona per regalarsi il primo rinforzo. E poi sempre dal Pescara c’è anche Julian Brandes, mediano classe 2004 adattabile in difesa, protagonista nell'ultima stagione in Serie B con il Pescara, club con il quale ha collezionato sei presenze.