Salernitana, Molina al passo d’addio. Faggiano punta a ridurre la rosa L'argentino apre la lista delle cessioni. Il ds vuole alleggerire la rosa

Una prima cessione. Juan Ignacio Molina si prepara a dire addio alla Salernitana. L’attaccante è il primo nome in uscita dalla rosa granata. Dopo l’arrivo a gennaio dal Siracusa come scommessa del mercato invernale, ora l’argentino è già pronto a salutare. Dopo il tentativo del Treviso, nei giorni scorsi il Trento ha trovato il guizzo vincente per assicurarsi il centravanti. Rendimento importante con Raffaele, poi il minutaggio esiguo con Cosmi. Ora la nuova chance in serie C.

Lista cessioni importanti

Per Faggiano però ci sono altri elementi da piazzare. Il rischio da evitare è quello di avere una rosa extralarge, sia per non dover fronteggiare calciatori fuori lista sia per alleggerire il monte ingaggi. Berra e Arena possono salutare (sul primo c’è l’interesse del Ravenna, per il secondo riflessioni in corso). Sulle corsie, Quirini ha l’offerta dell’Audace Cerignola che vuole anche Di Vico, su Longobardi c’è il pressing del Pescara. In mezzo al campo, Gyabuaa è nel mirino del Catania che corteggia anche Capomaggio. Varone spera nella Reggiana ma anche il Gubbio pensa al Puma, per Carriero invece riflessioni in corso. Senza dimenticare Lovato e Ghiglione, elementi da capogiro per la questione ingaggi