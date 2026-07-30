Salernitana, gioia Cardoni: "Piazza storica, un sogno essere qui" L'ex Picerno si presenta: "Sono pronto a dare tutto per fare bene con questa maglia"

Karim Cardoni non sta nelle pelle. La Salernitana è un sogno che si realizza per l'esterno ex Picerno: "Nella Salernitana ci sono calciatori di grande fama, credo che il segreto sia imparare da loro. Sono qui per cercare di prendere il meglio da chi ha più esperienza di me e per dare nel mio piccolo qualcosa in più. Salerno è una piazza storica, per me è un sogno essere qui. È stato già emozionante giocare all’Arechi da avversario l’anno scorso, non immagino cosa possa essere farlo con la maglia granata.

"Mi adatto alle richieste del mister"

“Sono qui da pochi giorni, però l’inserimento è stato molto facile perché ho trovato un gruppo forte composto da brave persone oltre che ottimi calciatori. Mi trovo bene con tutti. Sono un calciatore che fa della corsa una qualità importante, nella mia micro carriera ho giocato in diversi ruoli e mi adatto alle richieste del mister senza alcun problema. Io e Djibril ci conosciamo da tre anni, abbiamo giocato insieme già al Picerno e in campo ci siamo sempre trovati benissimo. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e ci siamo sentiti anche prima che firmassi. Speriamo entrambi di dare una grande mano alla Salernitana. Vogliamo fare un bel campionato. Il mio idolo? Mi piace Mbappé ma sono cresciuto guardando sempre le gesta di Cristiano Ronaldo, il mio idolo assoluto è lui”.