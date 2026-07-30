FOTO - Salernitana, ecco il tuo calendario: subito due derby

Il cammino dei granata

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Salerno.  

Un derby all'esordio. La Salernitana inizierà il suo cammino nel girone C di serie C affrontando il Sorrento all'Arechi. Debutto interno, fotocopia dello scorso anno quando i granata iniziarono il loro cammino col Sorrento ma in Coppa Italia Serie C. Poi trasferta a Foggia e subito dopo derby con la Cavese. Da segnalare il 4 ottobre la sfida con il Bari, con gara d'andata all'Arechi. La stagione si chiuderà con l'Altamura all'Arechi il prossimo 25 aprile. 

Il calendario

1° giornata: Salernitana-Sorrento

2° giornata: Foggia-Salernitana

3° giornata: Salernitana-Cavese

4° giornata: Salenitana-Potenza

5° giornata: Barletta-Salernitana

6° giornata: Salernitana-Giugliano

7° giornata: Crotone-Salernitana

8° giornata: Salernitana-Bari

9° giornata: Casarano-Salernitana

10° giornata: Scafatese-Salernitana

11° giornata: Picerno-Salernitana

12° giornata: Salernitana-Savoia

13° giornata: Inter Under 23-Salernitana

14° giornata: Salernitana-Catania

15° giornata: Casertana-Salernitana

16° giornata: Salernitana-Monopoli

17° giornata: Cosenza-Salernitana

18° giornata: Salernitana-Audace Cerignola

19° giornata: Altamura-Salernitana

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