FOTO - Salernitana, ecco il tuo calendario: subito due derby

Un derby all'esordio. La Salernitana inizierà il suo cammino nel girone C di serie C affrontando il Sorrento all'Arechi. Debutto interno, fotocopia dello scorso anno quando i granata iniziarono il loro cammino col Sorrento ma in Coppa Italia Serie C. Poi trasferta a Foggia e subito dopo derby con la Cavese. Da segnalare il 4 ottobre la sfida con il Bari, con gara d'andata all'Arechi. La stagione si chiuderà con l'Altamura all'Arechi il prossimo 25 aprile.
Il calendario
1° giornata: Salernitana-Sorrento
2° giornata: Foggia-Salernitana
3° giornata: Salernitana-Cavese
4° giornata: Salenitana-Potenza
5° giornata: Barletta-Salernitana
6° giornata: Salernitana-Giugliano
7° giornata: Crotone-Salernitana
8° giornata: Salernitana-Bari
9° giornata: Casarano-Salernitana
10° giornata: Scafatese-Salernitana
11° giornata: Picerno-Salernitana
12° giornata: Salernitana-Savoia
13° giornata: Inter Under 23-Salernitana
14° giornata: Salernitana-Catania
15° giornata: Casertana-Salernitana
16° giornata: Salernitana-Monopoli
17° giornata: Cosenza-Salernitana
18° giornata: Salernitana-Audace Cerignola
19° giornata: Altamura-Salernitana