Questura di Salerno, Conticchio saluta. "Ai cittadini dico: basta indifferenza" Da lunedì l'ufficio sarà guidato da Olimpia Abbate, prima volta per una donna

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha salutato oggi la città e i giornalisti nel corso della sua ultima conferenza stampa prima di lasciare l'incarico dopo quattro anni alla guida della Questura.

Il passaggio di consegne

Da lunedì la Questura di Salerno sarà guidata per la prima volta da una donna: Olimpia Abbate, 61 anni, attualmente in servizio presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

Il bilancio del mandato

Tracciando un bilancio della propria esperienza, Conticchio l'ha definita più che positiva, sottolineando la piena sintonia istituzionale con la Prefettura e il lavoro di squadra con Carabinieri e Guardia di Finanza per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il questore ha ricordato come l'ascolto delle istanze dei cittadini sia stato il principio guida della sua azione.

L'appello contro l'indifferenza

Conticchio ha lanciato un appello a non far finta di non vedere e ad "abbattere la cultura dell'indifferenza", invitando tutti a non voltarsi dall'altra parte davanti a episodi di violenza o a persone in difficoltà. Un messaggio particolare è stato rivolto alle famiglie e ai giovani: quando emergono segnali che qualcosa non va, ha spiegato, le famiglie devono dialogare con i figli e chiedere aiuto se necessario.

Il ricordo più caro

Alla domanda su cosa porterà con sé dell'esperienza salernitana, il questore ha risposto senza esitazione, indicando come ricordo più caro "il sorriso restituito alle persone che hanno subìto violenza".