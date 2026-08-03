FOTO - Salernitana, visite mediche per Heinz, Mastrovito e Zoia

La Salernitana si prepara ad accogliere tre nuovi acquisti. Questa mattina, presso il Centro Polidiagnostico Check-Up, visite mediche per Jonas Heinz, Riccardo Zoia e Mattia Mastrovito. I tre calciatori effettueranno tutti i controlli prima della sottoscrizione del contratto che li legherà alla Salernitana. Ad attenderli nel ritiro calabrese Serse Cosmi, con i calciatori che scenderanno in campo già nel pomeriggio.
Al gruppo saranno aggregati il portiere Gregorio Salvati (’05) ed il difensore Alessandro Del Pin (’07). Quest'ultimo, svincolato dalla Vigor Lamezia, raggiungerà il ritiro in giornata. Prima dell'ingresso anche qualche parola per il giovane stopper: "Sono molto emozionato per questa opportunità, spero di poter incontrare i tifosi allo stadio".