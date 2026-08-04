Salernitana, niente Spezia per Berra: i bianconeri puntano un obiettivo granata Il Foggia aspetta il via libera dallo stopper granata, fuori dai piani di Cosmi

Filippo Berra è il prossimo calciatore che lascerà la Salernitana. Dopo aver annunciato Heinz e Zoia per il pacchetto arretrato e salutato già Arena destinazione Lecco, ora il Ds Faggiano conta di chiudere la cessione anche del difensore ex Crotone. Sono due le opzioni al momento calde per lo stopper. Il Foggia ha l'accordo con la Salernitana e spinge per un possibile trasferimento così da regalare ad Auteri un rinforzo di grande valore. Il calciatore però vorrebbe provare una nuova esperienza in un altro girone e strizza l'occhio all'ipotesi Ravenna, con la Reggiana sullo sfondo.

L'entourage del calciatore nei giorni scorsi aveva provato un abboccamento con lo Spezia per provare a concretizzare un'operazione lampo molto ben vista dal calciatore. Lo Spezia però del dt Angelozzi ha però scelto altre strade. Tra queste anche l'affondo per Caporale, in uscita dal Cosenza. I silani chiedono oltre 200mila per il cartellino del calciatore, cifra considerata eccessiva dalla Salernitana che ha mollato la presa. Su Caporale anche Lecco, Bari e Union Brescia.