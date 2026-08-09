Salernitana, Faggiano rassicura i tifosi sul mercato. Poi summit con Cosmi Le parole con i supporters nel post-Sambiase. Poi faccia a faccia col tecnico

Il campo fornisce indicazioni. La Salernitana incamera quelle che sono le sensazioni che arrivano dalla seconda parte del lungo ritiro estivo. Dopo il successo con il Sambiase, oggi per i granata ultimo impegno del pre-campionato con il Catanzaro Primavera (15:30). Poi sarà tempo di concentrarsi sul debutto con la Scafatese nel giorno di Ferragosto.

Le parole

Nell’immediato post-Sambiase, i tifosi hanno tributato applausi a Serse Cosmi e alla squadra. Poi alla frangia di supporters si è avvicinato Daniele Faggiano. A gran voce, la richiesta di completare la squadra, di perfezionare una rosa che deve aggiungere alcuni petali preziosi. Faggiano ha rassicurato tutti, in attesa del via libera di Iervolino per concretizzare diverse operazioni. Quelle condivise con Cosmi, con il quale il ds si è poi soffermato a parlare sul terreno di gioco. Il mercato entra nella fase cruciale: la Salernitana attende.