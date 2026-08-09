Euro2032, Malagò non menziona Salerno: "Ecco le cinque città favorite" Il presidente della Figc: "Non perderemo questa chance"

La corsa ad Euro2032 è ufficialmente partita. Lo scorso luglio la Figc ha fatto scadere i termini per le candidature per la competizione continentale che l’Italia organizzerà con la Turchia. 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) con 16 stadi hanno presentato la loro documentazione che sarà ora esaminata nell'ambito dell'istruttoria tecnica volta ad accertare il rispetto degli standard infrastrutturali, autorizzativi, finanziari e organizzativi richiesti per l’eleggibilità a ospitare la competizione.

Le parole di Malagò

Il presidente della Figc Giovanni Malagò a “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione: "Non sono preoccupato, ma sono uno di quelli che non vuole perdere nemmeno un secondo, che vuole stare sempre sul pezzo. Non lo perderemo grazie alla collaborazione di tutti i soggetti in campo". Poi sulla corsa tutta italiana ecco l'investitura per cinque città senza menzionare Salerno: "Non spetta a me dirlo, ma agli uffici tecnici. Certo potrebbe accadere di avere dentro la lista le cinque grandi città italiane, Torino, Milano, Roma, Firenze e Napoli".