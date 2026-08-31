Salernitana, lo Spezia sogna ancora Achik e valuta l'acquisto di Matino Nuovi contatti fra i club. La Salernitana alza il muro per Achik e offre il difensore

Il corteggiamento ad inizio giugno. Un primo affondo rispedito al mittente. Poi il nuovo pressing nei giorni scorsi e la proposta di un triennale da oltre 140mila euro da capogiro. Ismail Achik è stato vicino allo Spezia. Ad alzare il muro però ci ha pensato la Salernitana. Nel post-Foggia, Faggiano ha sentenziato: "Achik, al pari di Lescano, non partirà. Poi il mercato può riservare sorprese ma per noi sono incedibili". Il rinnovo del contratto resta una priorità. Eppure lo Spezia non perde fiducia.

Nuovi contatti tra i club

Anche questa mattina nuovi contatti tra l'uomo mercato dello Spezia Angelozzi e il ds granata Faggiano. Oltre ad Achik però, sul tavolo della trattativa adesso sarebbe finito Emmanuele Matino. Il club granata ha offerto il cartellino del calciatore al club ligure, bramoso di mettere le mani su un nuovo difensore. Riflessioni e valutazioni in corso. Possibili nuovi contatti in giornata. Conferme anche su sponda bianconera. Intanto la Salernitana spinge per l'addio per poi provare a mettere le mani su un nuovo stopper. Chiosa è vicino al Bari ma a frenare l'affare è la situazione di Vicari. Il Livorno ha le mani su Veseli.