Salernitana, calciomercato col brivido: c'è l'ok per Djamanca Varela

Il calciomercato della Salernitana si chiude con il brivido Muhamed Serifo Djamanca Varela. La Salernitana, dopo una lunga attesa, ha ricevuto il via libera al tesseramento dell'esterno mancino classe ’98. Il calciatore portoghese originario della Guinesa-Bissau, arriva dall’Arezzo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Per lui una lunga carriera in Italia, lo scorso anno la promozione in B proprio in Toscana, arriva anche grazie a 4 gol messi a segno.
In passato esperienze per lui con Reggiana (serie B), Torres (C), anche un provino con la Salernitana ai tempi di Gian Piero Ventura. Arrivato nel primo giorno di ritiro a San Gregorio Magno, Varela non riuscì a convincere il trainer granata, ora ci riproverà a distanza di 7 anni dall’ultima volta. Varela chiude una campagna estiva con ben 16 acquisti. Tutt'altro che una campagna mirata.