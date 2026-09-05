Salernitana-Cavese, i convocati di Cosmi: rotazioni limitate in mediana

Sono appena tre i mediani a disposizione

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Salerno.  

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 15:00 allo stadio Arechi Salernitana-Cavese, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Pesanti le defezioni di Capuano e Djibril che si aggiunono a Heinz e De Boer. Prima chiamata per Celiento. 

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 22 Cataldo*;

 

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;

 

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;

 

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

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