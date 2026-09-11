LIVE | Salernitana-Potenza 3-1, la diretta web del match

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La diretta testuale di Salernitana-Potenza

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. A disposizione: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Lescano, Djamanca, Boncori, Del Pin, Longobardi, Cardoni, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Ghisolfi, De Marco, Bando; Petrungaro, Selleri, D’Auria. A disposizione: Franchi, Gironi, Verza, Bruschi, Castorani, Murano, Mazzeo, Franzolini, Gorga, Manfredonia, Staver, Dos Santos, Adjapong. Allenatore: Tisci

ARBITRO: Ursino di Pescara - assistenti: Bosco e Di Carlo. IV uomo: Vingo. FVS: Monaco

RETI: 6' pt Celiento (S), 8' pt, 44' pt La Gumina (S), 12' pt Petrungaro (P)

NOTE. Ammoniti: Lllano (S). Angoli: 3-1. Recupero: 1' pt

46' - Duplice fischio: si va al riposo con la Salernitana avanti 3-1 sul Potenza.

45' - Un minuto di recupero.

44' - GOL SALERNITANA - Villa serve La Gumina che controlla al limite e mette la palla all'incrocio: 3-1 all'Arechi.

38' - Ammonito Llano.

34' - Tentativo dalla distanza di Achik, palla a lato. Dopo un avvio incredibile, ritmi più bassi all'Arechi.

21' - Achik provvidenziale, salva la Salernitana con una grande chiusura.

13' - Risponde la Salernitana: sgroppata sulla sinistra di D'Ursi, Cucchietti smanaccia con qualche difficoltà.

12' - GOL POTENZA - Tiro di Petrungaro, Galeotti respinge di piede, De Marco trova il tap-in.

11' - Salernitana vicina al tris: sgroppata di Achik, palla al centro per La Gumina che da buona posizione va a centimetri dal gol.

8' - GOL SALERNITANA - Azione insistita dei granata, la palla arriva a La Gumina che trova l'angolino alla destra di Cucchietti.

6' - GOL SALERNITANA - Angolo di Achik, colpo di testa di Celiento che batte Cucchietti.

6' - Miracolo di Cucchietti che salva sul colpo di testa di D'Ursi.

5' - Ancora Salernitana pericolosa: Bura anticipa Achik e devia in angolo.

3' - La Salernitana trova il gol con D'Ursi ma l'arbitro annulla per fuorigioco di partenza di Achik.

2' - Conclusione di D'Auria, palla a lato.

1' - Fischio d'inizio: il Potenza gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo.