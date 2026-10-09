Casarano-Salernitana, i convocati di Cosmi: tre defezioni

Al termine dell’allenamento tenutosi questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 23 calciatori per Casarano-Salernitana, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Il tecnico deve rinunciare ai lungodegenti Achik, Djibril e Heinz. Novità: la seduta di rifinitura si svolgerà domani nel ritiro pre-partita salentino, con la squadra che anticiperà di 24 ore la marcia verso la Puglia.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;
DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;
ATTACCANTI: 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: 7 Achik, 25 Djibril, 26 Heinz.