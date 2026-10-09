Restyling Arechi e Volpe, che bordate da De Luca: "Quanta cafoneria" Il sindaco di Salerno attacca: "Sentite parole vergognose. Pensiamo solo a lavorare"

Stoccate durissime. Vincenzo De Luca torna a parlare del restyling degli stadi Arechi e Volpe. Dopo il via libera del Cipess e una prima risposta via social mostrando le immagini dei lavori in corso allo stadio Volpe, nel corso della sua diretta settimanale, il sindaco di Salerno va giù durissimo: "Abbiamo registrato dichiarazioni di una cafoneria spaventosa di un assessore di Napoli davvero vergognose. Quando presentammo la prima ipotesi di Accordo di Coesione nel 2022 non era mai stato menzionato lo stadio Maradona tra i progetti. Non risponderemo a tanta cafoneria. Siamo solidali con tutte le candidature e da ex presidente della Regione Campania sarei orgoglioso in caso di via libera per gli Europei. Pensiamo a lavorare, abbiamo iniziato i lavori un anno e mezzo. Non mi esprimo su qualche dichiarazione di un senatore di Fratelli d’Italia. Ciucceria al potere.

Sui lavori

"Noi intanto lavoriamo al Volpe, vogliamo velocizzare il tutto, terminare tutto al Volpe perché vogliamo un unico cantiere all’Arechi senza intoppi nè interruzioni. Dopo il Cipess dobbiamo aspettare la ratifica della Corte dei Conti. Noi siamo tranquilli. La candidatura Uefa è un di più ma l'obiettivo principale è rimettere in sesto uno stadio che cade a pezzi".